Омских оперативников обвинили в зверствах в отделе полиции: задержанных пытали и избивали

В УМВД России по Омской области сообщили о выявлении фактов противоправных действий в отделе уголовного розыска ОМВД России по Тарскому району. Преступление было выявлено оперативниками собственной безопасности совместно с региональным УФСБ.
По предварительным данным, двое оперативников «превысили должностные полномочия», чтобы получить признание от задержанных. Их заставляли признаться в краже из магазина. По данным Города55, в отделе полиции мужчин избили, пытали электрошокером, заставляли приседать с бутылкой от кулера в руках, приковывали наручниками к стулу и оставляли в таком положении на несколько часов. Не выдержав, мужчины признались в краже.
«При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — прокомментировали порталу Om1.ru в пресс-службе полиции.