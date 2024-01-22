Омских оперативников обвинили в зверствах в отделе полиции: задержанных пытали и избивали

По предварительным данным, двое оперативников «превысили должностные полномочия», чтобы получить признание от задержанных. Их заставляли признаться в краже из магазина. По данным Города55, в отделе полиции мужчин избили, пытали электрошокером, заставляли приседать с бутылкой от кулера в руках, приковывали наручниками к стулу и оставляли в таком положении на несколько часов. Не выдержав, мужчины признались в краже.