Четырех выживших в авиакатастрофе россиян доставили в Кабул

Всего на борту самолета находились шесть человек: два члена экипажа, два медработника и супружеская пара из Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы. Супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря, Анна серьезно заболела и проходила лечение в паттайской больнице. Предварительный диагноз, который тайские врачи поставили женщине, — септический шок. После подключения заболевшей к аппарату ИВЛ было принято решение перевезти ее в Россию, Falcon 10 был заказан для транспортировки, писал SHOT.