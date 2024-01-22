В МВД прокомментировали эвакуацию из школы в центре Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону не обнаружили опасных предметов во время проверки школы на улице Максима Горького. Об этом сегодня, 22 января, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.
— Ранее в полицию поступило сообщение о якобы существующей угрозе. Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, опасных объектов не обнаружено, — проинформировали в ведомстве.
Добавим, ранее очевидцы рассказали в VK, что эвакуацию учеников и педагогов провели в школе № 47. Отменять занятия после случившегося в учебном заведении не планируют.