Следствие просит заключить Блиновскую под стражу

«В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения сегодня следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СКР.
В пресс-службе Замоскворецкого райсуда уточнили, что заседание об ужесточении меры пресечения Блиновской запланировано на 24 января.
По данным СКР, не позднее 2019 года Блиновская получила электронные ключи юридических лиц «для неправомерного осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов обществ». «Так, Блиновская неоднократно без их ведома использовала данные электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях», — говорится в сообщении.
В апреле 2023 года Елену Блиновскую задержали на границе при попытке выехать из России. Блогера обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств (ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и назначили ей домашний арест. Также в рамках уголовного дела суд арестовал активы Блиновской, оцениваемые в 64 млрд руб. 24 октября 2023 года суд продлил ей срок домашнего ареста на три месяца — до 26 января 2024 года.
Милена Костерева