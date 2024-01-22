Следствие просит заключить Блиновскую под стражу

В апреле 2023 года Елену Блиновскую задержали на границе при попытке выехать из России. Блогера обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств (ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и назначили ей домашний арест. Также в рамках уголовного дела суд арестовал активы Блиновской, оцениваемые в 64 млрд руб. 24 октября 2023 года суд продлил ей срок домашнего ареста на три месяца — до 26 января 2024 года.