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Следствие просит заключить Блиновскую под стражу

Следственный комитет России ходатайствует об избрании блогеру Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу из-за неоднократных нарушений ранее назначенной меры пресечения. Ей также предъявлено два новых эпизода обвинения — о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору. Сейчас обвиняемая в неуплате налогов на 918 млн руб. Блиновская находится под домашним арестом.
Блогер Елена Блиновская
Источник: РИА "Новости"

«В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения сегодня следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СКР.

В пресс-службе Замоскворецкого райсуда уточнили, что заседание об ужесточении меры пресечения Блиновской запланировано на 24 января.

Следствие также предъявило Елене Блиновской два новых эпизода обвинения — о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ).

По данным СКР, не позднее 2019 года Блиновская получила электронные ключи юридических лиц «для неправомерного осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов обществ». «Так, Блиновская неоднократно без их ведома использовала данные электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях», — говорится в сообщении.

В апреле 2023 года Елену Блиновскую задержали на границе при попытке выехать из России. Блогера обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств (ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и назначили ей домашний арест. Также в рамках уголовного дела суд арестовал активы Блиновской, оцениваемые в 64 млрд руб. 24 октября 2023 года суд продлил ей срок домашнего ареста на три месяца — до 26 января 2024 года.

Милена Костерева

СК
налоги