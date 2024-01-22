«Была беременна, но ребёнка никто не видел»: соседи рассказали о мигрантке, убившей и захоронившей дочь в Новосибирске

Жительница улицы Зеленодолинская рассказала корреспонденту Сиб.фм о семье мигрантов из Узбекистана, которые захоронили собственную дочь в 2021 году на участке дома.
По её словам, мигранты работали на мусорном полигоне и всегда здоровались при встрече.
«Они здоровались всегда со мной. Я в шоке от таких новостей. Они вот только летом собирали дрова для топки печки», — делится женщина.
Людмила (имя изменено) добавила, что видела их часто с детьми, а в 2020 году заметила, что семью ждет пополнение, но после родов новорождённого собеседница так и не увидела.
«Она была беременная, но когда она родила, новорождённого ребёнка никто не видел. Думала, увезли на родину. У нас тут многие (мигранты. — прим.ред.) рожают, а когда чуть-чуть подрастет ребёнок, на родину увозят», — продолжает женщина.
Собеседница отметила, что не слышала страшных подробностей случившегося, а работу полиции и Следственного комитета не видела, хоть и живет рядом.
«Вот народ пошел ненормальный. Это кошмар, что творится», — заключила она.
Эксгумацию трупа ребёнка видел сосед Александр, живущий рядом с участком, который снимали в аренду мигранты. Правоохранители звали его понятым, однако он отказался. Про мигрантов он добавить ничего не смог, так как не общался с ними.
«Я только так слышал немного. Я видел мигрантов, им кто-то дом этот сдавал, они постоянно меняются. Одни поживут, потом другие. Я их не запоминал», — говорит мужчина.
Ещё одна жительница рассказала, что они съехали с данного дома ещё летом — больше их никто не видел.
Сейчас участок заброшен, окна в доме закрыты старым баннером, а двери в баню открыты. На территории дома побывали следователи — видно, что с помощью угля специалисты размораживали землю, чтобы раскопать труп ребёнка, на месте до сих пор тлеет уголь. Яма, где была захоронена девочка, оказалась глубокой.
Как ранее писал Сиб.фм, следователи возбудили уголовное дело по ч.2. ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного).
Стало известно, что отца ребёнка не задержали. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела. По данным СК, мигрантка жила на территории страны незаконно. О смерти бы ребёнка никто бы не узнал, если бы не видео с захоронением, которое кто-то выложил в сеть.