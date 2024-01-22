В Волгограде сын криминального авторитета Поташкина получил 2 года условно

22 января в Краснооктябрьском районном суде Волгограда вынесли приговор сыну известного криминального авторитета Владимира Поташкина за избиение студента. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов, ему дали два года условно.
Драка, в которой участвовали осужденный и потерпевший, произошла в 2022 году. По версии следствия, Поташкин-младший ударил парня по голове. Травмы оказались серьезными. По факту возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Фигурант отрицал вину.
— В прениях сторон государственный обвинитель просил исключить из обвинения квалифицирующий признак «с применением оружия» и назначить Поташкину наказание в виде условного лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, — уточнили в пресс-службе облсуда.
В итоге служитель Фемиды практически удовлетворил ходатайство обвинителя, назначив Поташкину-младшему два года условно. Напомним, что отец молодого человека ранее был приговорен к 7 года тюрьмы за вымогательство и драку с другим предпринимателем.