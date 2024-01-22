Нижегородца чуть не положили в морг живым в Борской ЦРБ. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».
О произошедшем рассказал сам потерпевший. В тот день он сильно выпил и не смог дойти до дома. Прохожие вызвали скорую помощь.
Мужчина пробыл в приемном покое несколько часов, затем его якобы накрыли простыней. Проснулся борчанин, по его словам, когда начали раздевать перед помещением в холодильник.
По данным источника, медики отрицают случившееся и заявляют, что мужчине произошедшее приснилось.