Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

Отмечается, что потери противника составили «до 180 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей», а в ходе контрбатарейной борьбы была поражена САУ Zuzana-2 производства Словакии, две артсистемы М777 производства США и гаубица Д-20.