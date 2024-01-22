Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск “Центр” при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что потери противника составили «до 180 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей», а в ходе контрбатарейной борьбы была поражена САУ Zuzana-2 производства Словакии, две артсистемы М777 производства США и гаубица Д-20.