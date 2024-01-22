Дерзкое ограбление ювелирного павильона в Семее попало на видео

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Telegram, в центр оперативного управления полиции Семея обратилась владелица ювелирного павильона. Женщина сообщила об ограблении магазина.
«С ее слов, неизвестный молодой человек с прилавка похитил четыре золотых цепи, после чего скрылся. Ущерб превысил 1 млн тенге», — рассказали в ДП области Абай.
Начато досудебное расследование по факту грабежа. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался 22-летний местный житель.
Молодой человек задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Отметим, что по ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
На прошлой неделе сообщалось, что на выходе из подъезда неизвестный ударил жителя Карагандинской области и выхватил у него борсетку. Сотрудники криминальной полиции по «горячим следам» установили и задержали подозреваемого.
А в преддверии Нового года мужчину ограбили после пьяной вечеринки в Астане. У него из рук вырвали iPhone 11 стоимостью 300 тысяч тенге. Стражи порядка задержали подозреваемого и вернули телефон владельцу.