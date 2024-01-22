Мужчина насмерть замерз в лесу в Выксе

Напомним, ранее «Комсомолка» вспоминала самые резонансные исчезновения детей в Нижегородской области. Так, активные поиски детей и взрослых, пропавших несколько лет назад, не проводят. Все силы брошены на то, чтобы отыскать тех, кто исчез недавно, однако это не значит, что про «потеряшек» с длинной историей совсем забывают. Во-первых, каждый год волонтеры обновляют и актуализируют ориентировки. Во-вторых, отрабатывают и проверяют поступающую информацию о том, что люди видели похожего человека. В-третьих, редко, но всё же волонтёры делают возрастную прогрессию и обрабатывают фотографии детей, которые уже выросли.