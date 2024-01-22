Мужчина насмерть замерз в лесу в Выксе Нижегородской области. Тело погибшего недалеко от города нашли волонтёры. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного центра «РЫСЬ» во Вконтакте.
— 200 метров наша группа не дошла до замёрзшего в лесу мужчины. Горько и больно осознавать, что вот так, практически в 10 минутах ходьбы от города, там, где очень много гуляющих и отдыхающих, погиб в лесу человек, — рассказали поисковики.
В день, когда произошла трагедия, на улице стоял сильный мороз, а обычно многолюдное место в лесу оказалось пустым. К тому же, погибший был одет совсем не по погоде, словно вышел на улице осенью, а не зимой в лютые холода.
— Мы выехали уже намного позже того времени, когда он ушел из дома. Винить себя глупо, но каждый раз в голове теплится надежда, может, мы успеем, может, найдем до того, как случится страшное, — поделились волонтёры.
Волонтёры также попросили нижегородцев быть внимательными к одиноким и дезориентированным прохожим на улицах. Также поисковики рекомендовали не выпускать в морозы близких, в частности пожилых людей и детей, на прогулку в одиночку.
Напомним, ранее «Комсомолка» вспоминала самые резонансные исчезновения детей в Нижегородской области. Так, активные поиски детей и взрослых, пропавших несколько лет назад, не проводят. Все силы брошены на то, чтобы отыскать тех, кто исчез недавно, однако это не значит, что про «потеряшек» с длинной историей совсем забывают. Во-первых, каждый год волонтеры обновляют и актуализируют ориентировки. Во-вторых, отрабатывают и проверяют поступающую информацию о том, что люди видели похожего человека. В-третьих, редко, но всё же волонтёры делают возрастную прогрессию и обрабатывают фотографии детей, которые уже выросли.