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Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские подразделения отразили шесть атак украинских войск на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Кроме того, возле Клещеевки и Красного артиллерия нанесла огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили:

  • до 320 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • десять танков, включая один Leopard 2A5;
  • две боевые машины пехоты;
  • шесть боевых бронированных машин;
  • боевая машина ЗРК «Стрела-10»;
  • 12 автомобилей.

Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:

  • две артиллерийские системы М777 производства США;
  • самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши;
  • гаубицы «Мста-Б» и Д-20;
  • боевую машину РСЗО «Град»;
  • самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика»;
  • два орудия Д-30.

Купянское направление

Группировка войск «Запад» при поддержке артиллерии отразила девять атак штурмовых отрядов 32-й, 60-й, 66-й и 81-й механизированных, а также 68-й егерской бригад ВСУ в районах Макеевки и Новоегоровки в ЛНР и Синьковки в Харьковской области.

Потери противника составили:

  • до 180 военнослужащих;пять танков;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа.

Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:

  • артиллерийская система М777 производства США;
  • гаубицы «Мста-Б» и Д-30;
  • противотанковая пушка МТ-12.

Краснолиманское направление

Бойцы группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией отразили три атаки штурмовых отрядов 117-й бригады территориальной обороны возле Ямполовки и Григоровки в ДНР.

Потери противника составили:

  • до 180 военнослужащих;
  • два танка;
  • две боевые машины пехоты;
  • шесть автомобилей.

Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:

  • самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 производства Словакии;
  • две артиллерийские системы М777 производства США;
  • гаубицу Д-20.

Южнодонецкое направление

Бойцы группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Новомихайловки в ДНР, а также Приютного в Запорожской области.

Потери противника составили:

  • до 120 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • две самоходные артиллерийские установки «Акация»;
  • гаубица Д-20.

Запорожское направление

Российские подразделения совместно с авиацией и артиллерией поразили скопления живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ возле Работино, Каменского и Пятихаток в Запорожской области.

Потери противника составили:

  • до 105 военнослужащих;
  • один танк;
  • три пикапа.

Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:

  • самоходную артиллерийскую установку CAESAR производства Франции;
  • гаубицы Д-20 и Д-30

Херсонское направление

Российские бойцы нанесли поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады территориальной обороны в районах Новотягинки и Золотой Балки в Херсонской области.

Потери противника составили:

  • до 100 военнослужащих;
  • три автомобиля.

Также при контрбатарейной борьбе уничтожены:

  • артиллерийская система М777 производства США;
  • боевая машина РСЗО «Град».

Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику в 103 районах. Также удалось уничтожить два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ.

В свою очередь, средства ПВО сбили самолет Су-25 возле Ивановки в Харьковской области. Кроме того, они перехватили шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, пять снарядов РСЗО HIMARS и 76 беспилотников.