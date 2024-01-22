Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Группировка войск «Запад» при поддержке артиллерии отразила девять атак штурмовых отрядов 32-й, 60-й, 66-й и 81-й механизированных, а также 68-й егерской бригад ВСУ в районах Макеевки и Новоегоровки в ЛНР и Синьковки в Харьковской области.