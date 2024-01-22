Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
Кроме того, возле Клещеевки и Красного артиллерия нанесла огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.
Потери противника составили:
- до 320 военнослужащих убитыми и ранеными;
- десять танков, включая один Leopard 2A5;
- две боевые машины пехоты;
- шесть боевых бронированных машин;
- боевая машина ЗРК «Стрела-10»;
- 12 автомобилей.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- две артиллерийские системы М777 производства США;
- самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши;
- гаубицы «Мста-Б» и Д-20;
- боевую машину РСЗО «Град»;
- самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика»;
- два орудия Д-30.
Купянское направление
Группировка войск «Запад» при поддержке артиллерии отразила девять атак штурмовых отрядов 32-й, 60-й, 66-й и 81-й механизированных, а также 68-й егерской бригад ВСУ в районах Макеевки и Новоегоровки в ЛНР и Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
- до 180 военнослужащих;пять танков;
- две боевые бронированные машины;
- два пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:
- артиллерийская система М777 производства США;
- гаубицы «Мста-Б» и Д-30;
- противотанковая пушка МТ-12.
Краснолиманское направление
Бойцы группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией отразили три атаки штурмовых отрядов 117-й бригады территориальной обороны возле Ямполовки и Григоровки в ДНР.
Потери противника составили:
- до 180 военнослужащих;
- два танка;
- две боевые машины пехоты;
- шесть автомобилей.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 производства Словакии;
- две артиллерийские системы М777 производства США;
- гаубицу Д-20.
Южнодонецкое направление
Бойцы группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Новомихайловки в ДНР, а также Приютного в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 120 военнослужащих;
- три автомобиля;
- две самоходные артиллерийские установки «Акация»;
- гаубица Д-20.
Запорожское направление
Российские подразделения совместно с авиацией и артиллерией поразили скопления живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ возле Работино, Каменского и Пятихаток в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 105 военнослужащих;
- один танк;
- три пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- самоходную артиллерийскую установку CAESAR производства Франции;
- гаубицы Д-20 и Д-30
Херсонское направление
Российские бойцы нанесли поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады территориальной обороны в районах Новотягинки и Золотой Балки в Херсонской области.
Потери противника составили:
- до 100 военнослужащих;
- три автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе уничтожены:
- артиллерийская система М777 производства США;
- боевая машина РСЗО «Град».
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику в 103 районах. Также удалось уничтожить два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ.
В свою очередь, средства ПВО сбили самолет Су-25 возле Ивановки в Харьковской области. Кроме того, они перехватили шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, пять снарядов РСЗО HIMARS и 76 беспилотников.