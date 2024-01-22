Минобороны заявило об уничтожении еще одного танка Leopard

По информации оборонного ведомства, на донецком направлении противник потерял до 320 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».
На этом участке фронта российские силы отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районе Клещеевки. Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две американские артиллерийские системы М777, самоходная польская артиллерийская установка Krab и гаубицы.
16 января в оборонном ведомстве сообщили о поражении еще двух немецких танков Leopard-2 в зоне проведения спецоперации. Танки удалось поразить на купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск и огнем артиллерии.