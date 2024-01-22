Минобороны отчиталось о сбитом силами ПВО украинском штурмовике Су-25

Минобороны 28 декабря сообщило о сразу о трех украинских самолета Су-25, сбитых за сутками силами ПВО и истребителями. Цели тогда были поражены Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях. По данным ведомства, два Су-25 сбили средства противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Токаревка Херсонской области и Новогригоровка Запорожской области. Третий украинский самолет был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой народной республики, уточнили в Минобороны.