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Накрыло с головой: в центре Самары на маленьких детей сошли глыбы снега с крыши

В Самаре на маленьких детей обрушилась снежная лавина с крыши дома.
Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 21 января 2024 года, в центре Самары произошло ЧП — на маленьких детей с крыши здания на улице Пионерской обрушилась снежная лавина. Дети играли возле жилого дома, когда сверху неожиданно повалились огромные глыбы снега. «КП-Самара» узнала подробности произошедшего.

Играли возле дома

В Самаре двор жилого многоквартирного дома на улице Степана Разина, где все произошло, завален сугробами. После сильных снегопадов под влиянием морозов образовалась плотная снежная гора. На ней дети и играли утром 21 января. Судя по видео, опубликованном в социальных сетях, покоряли снежную гору около семи мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 12 лет.

Дети в ярких курточках и шапочках с помпонами не подозревают об опасности и весело проводят время в зимний день. Один ребенок с лопаткой в руках собирается только взобраться на сугроб к своим друзьям, другой сидит прямо возле дома, а остальные стоят в кучке чуть в стороне от крыши. В этот момент неожиданно на детей обрушилась «лавина» — огромные комья жесткого снега полетели вниз с рядом стоящего жилого дома по улице Пионерской. Ощущение, что весь снег, который был на крыше, в раз сошел на детей.

Разбежались в стороны

В момент схода снега мальчик с лопаткой в руках успел среагировать быстрее всех и поскорее попытался убежать. После удара комьев об землю он упал на коленки и продолжал двигаться так. Компания детей бросилась в рассыпную. Они все тоже успели отскочить. Больше всего усилий пришлось прилагать мальчишке, который сидел под крышей.

Когда «лавина» перестала идти, испуганные ребята стали удивленно осматриваться по сторонам и оценивать, что с ними произошло. Вскоре после этого все вновь начали лазить по снежным завалам. ЧП прокомментировали в СУ СК по Самарской области.

— Утром 21 января произошел сход снега во дворе дома, рядом с которым находились маленькие дети. По предварительным данным, пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.

Проводится проверка

После сообщений о происшествии в Самаре организовали доследственную проверку. Ее проводит Куйбышевский межрайонный следственный отдел. Следователи выезжали на место происшествия, чтобы провести осмотр. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Также проверку проводит прокуратура Самарского района.

СК
Прокуратура
несчастный случай