Накрыло с головой: в центре Самары на маленьких детей сошли глыбы снега с крыши

Дети в ярких курточках и шапочках с помпонами не подозревают об опасности и весело проводят время в зимний день. Один ребенок с лопаткой в руках собирается только взобраться на сугроб к своим друзьям, другой сидит прямо возле дома, а остальные стоят в кучке чуть в стороне от крыши. В этот момент неожиданно на детей обрушилась «лавина» — огромные комья жесткого снега полетели вниз с рядом стоящего жилого дома по улице Пионерской. Ощущение, что весь снег, который был на крыше, в раз сошел на детей.