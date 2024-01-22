Накрыло с головой: в центре Самары на маленьких детей сошли глыбы снега с крыши

В воскресенье, 21 января 2024 года, в центре Самары произошло ЧП — на маленьких детей с крыши здания на улице Пионерской обрушилась снежная лавина. Дети играли возле жилого дома, когда сверху неожиданно повалились огромные глыбы снега. «КП-Самара» узнала подробности произошедшего.
Играли возле дома
В Самаре двор жилого многоквартирного дома на улице Степана Разина, где все произошло, завален сугробами. После сильных снегопадов под влиянием морозов образовалась плотная снежная гора. На ней дети и играли утром 21 января. Судя по видео, опубликованном в социальных сетях, покоряли снежную гору около семи мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 12 лет.
Дети в ярких курточках и шапочках с помпонами не подозревают об опасности и весело проводят время в зимний день. Один ребенок с лопаткой в руках собирается только взобраться на сугроб к своим друзьям, другой сидит прямо возле дома, а остальные стоят в кучке чуть в стороне от крыши. В этот момент неожиданно на детей обрушилась «лавина» — огромные комья жесткого снега полетели вниз с рядом стоящего жилого дома по улице Пионерской. Ощущение, что весь снег, который был на крыше, в раз сошел на детей.
Разбежались в стороны
В момент схода снега мальчик с лопаткой в руках успел среагировать быстрее всех и поскорее попытался убежать. После удара комьев об землю он упал на коленки и продолжал двигаться так. Компания детей бросилась в рассыпную. Они все тоже успели отскочить. Больше всего усилий пришлось прилагать мальчишке, который сидел под крышей.
Когда «лавина» перестала идти, испуганные ребята стали удивленно осматриваться по сторонам и оценивать, что с ними произошло. Вскоре после этого все вновь начали лазить по снежным завалам. ЧП прокомментировали в СУ СК по Самарской области.
— Утром 21 января произошел сход снега во дворе дома, рядом с которым находились маленькие дети. По предварительным данным, пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.
Проводится проверка
После сообщений о происшествии в Самаре организовали доследственную проверку. Ее проводит Куйбышевский межрайонный следственный отдел. Следователи выезжали на место происшествия, чтобы провести осмотр. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Также проверку проводит прокуратура Самарского района.