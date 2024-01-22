35-летний мужчина в Житковичском районе умер, выпив смертельную дозу алкоголя

В Житковичском районе умер мужчина, выпивший смертельную дозу алкоголя. Подробности сообщили в управлении Госкомитете судебных экспертиз по Гомельской области.
Так, в одной из деревень Житковщины родственники обнаружили в доме мертвым мужчину и вызвали скорую помощь и милицию. Прибывшие медики констатировали смерть сельчанина, а следователи начали проверку.
Выяснилось, что накануне гибели мужчина съездил в райцентр, но вернулся в изрядном подпитии, стал ходить по деревне и просить его угостить алкоголем. В итоге он выпил смертельную дозу спиртного.
— Мужчина 1989 года рождения умер от отравление алкоголем. Концентрация этилового спирта в его крови составила — 6,6 промилле, что несовместимо с жизнью, — указали в ГКСЭ.
Судэксперты напомнили, что тяжелая степень острой интоксикации от алкоголя, при которой возможна смерть, наступает при концентрации этилового спирта в крови от 3 до 5 промилле.