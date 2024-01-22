Воронежцам назвали адреса подвоза питьевой воды в Северном микрорайоне

В Коминтерновском районе Воронежа перекрыли водовод диаметром 500 мм, в связи с чем была прекращена подача водоснабжения в строениях на 12 улицах. В понедельник, 22 января, в пресс-службе «РВК-Воронеж» назвали адреса подвоза питьевой воды:
- ул. 60-й Армии, 22а;
- ул. Владимира Невского, 46.
О том, что на водоводе диаметром 500 мм в районе дома № 105 на улице Генерала Лизюкова обнаружили утечку, стало известно днем 22 января.
Специалистам потребовалось спилить деревья, чтобы приступить к разработке котлована. Сейчас эта работа продолжается. На участке работают шесть единиц спецтехники и шесть специалистов. РИА «Воронеж» публиковало список домов, попавших под отключение.