Воронежцам назвали адреса подвоза питьевой воды в Северном микрорайоне

В Коминтерновском районе Воронежа перекрыли водовод диаметром 500 мм, в связи с чем была прекращена подача водоснабжения в строениях на 12 улицах. В понедельник, 22 января, в пресс-службе «РВК-Воронеж» назвали адреса подвоза питьевой воды: