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Воронежцам назвали адреса подвоза питьевой воды в Северном микрорайоне

Без ресурса остались дома на 12 улицах.

В Коминтерновском районе Воронежа перекрыли водовод диаметром 500 мм, в связи с чем была прекращена подача водоснабжения в строениях на 12 улицах. В понедельник, 22 января, в пресс-службе «РВК-Воронеж» назвали адреса подвоза питьевой воды:

  • ул. 60-й Армии, 22а;
  • ул. Владимира Невского, 46.

О том, что на водоводе диаметром 500 мм в районе дома № 105 на улице Генерала Лизюкова обнаружили утечку, стало известно днем 22 января.

Специалистам потребовалось спилить деревья, чтобы приступить к разработке котлована. Сейчас эта работа продолжается. На участке работают шесть единиц спецтехники и шесть специалистов. РИА «Воронеж» публиковало список домов, попавших под отключение.

ЖКХ