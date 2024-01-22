На СВО погиб командир отделения штурмового взвода Чудинов из Пермского края

Командир отделения штурмового взвода Дмитрий Чудинов из Пермского края погиб на СВО, сообщает администрация Верещагинского муниципального округа.
Жизнь военнослужащего оборвалась 29 ноября. Дмитрий Чудинов участвовал в спецоперации в качестве рядового. Боец был командиром второго отделения второго штурмового взвода первой штурмовой роты.
«Вечная память Герою — защитнику Родины. Глубокие соболезнования всем родным и близким. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении администрации Верещагинского округа.
Прощание с погибшим военнослужащим Дмитрием Чудиновым пройдёт 23 января в селе Вознесенском. Отпевание начнётся в 10.30.
Напомним, 21 января в Пермском крае простились с двумя военнослужащими из штурмового отряда, погибшими в ходе СВО. Гранатомётчика и радиста похоронили в Чусовском округе.