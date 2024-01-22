Пожар на терминале «Новатэк» после атаки беспилотников полностью потушен.

Пожар на терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге полностью потушен. Об этом 22 января сообщил глава Кингисеппского района Ленинградской области Юрий Запалатский.
«Возгорание полностью ликвидировано. На терминале “Новатэк” работы по тушению пожара завершены», — написал в своем телеграм-канале Запалатский.
Напомним, порт Усть-Луга подвергся нападению беспилотников в ночь на 21 января. Целью нападавших стал химический терминал компании «Новатэк», где в результате вспыхнул пожар. Как писала «Фонтанка», в итоге были повреждены: цистерна объемом 100 кубических метров и насос по перекачке сжиженного природного газа, еще одна цистерна была разгерметизирована. Пострадавших нет.
Компания остановила технологический процесс «Новатэк — Усть-Луга». Утром 22 января акции «Новатэка» упали в первые минуты торгов.
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