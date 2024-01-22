Пожар на терминале «Новатэк» после атаки беспилотников полностью потушен.

Напомним, порт Усть-Луга подвергся нападению беспилотников в ночь на 21 января. Целью нападавших стал химический терминал компании «Новатэк», где в результате вспыхнул пожар. Как писала «Фонтанка», в итоге были повреждены: цистерна объемом 100 кубических метров и насос по перекачке сжиженного природного газа, еще одна цистерна была разгерметизирована. Пострадавших нет.