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Двое суток в морозном лесу: 38 часов и 50 человек потребовалось для поисков подростка и мужчины у дольменов на Кубани

Мужчина с 14-летним подростком чуть не погибли в зимнем лесу на Кубани.
Источник: t.me/mingochskk

20 января мужчина 50 лет вместе с 14-летним подростком отправились из Краснодара в Абинский район. Пунктом их назначения были дольмены.

На улице холодало, к вечеру ударил мороз, дождь сменился снегом. Тем временем связь с путешественниками прервалась уже после полудня.

Тревогу забила супруга 50-летнего искателя приключений. С этого момента начались поиски потерявшихся.

В такую погоду время идет на минуты: когда на улице минусовая температура, заблудившиеся в лесу могут просто замерзнуть. Спасатели непрерывно искали людей, сменяя друг друга.

Поиски длились 38 часов. В них участвовали 50 человек, в числе которых спасатели «Кубань-СПАС», сотрудники Крымского ПСО ЮРПСО МЧС России, волонтеры «Лизы Алерт» и другие.

«В два часа ночи 22 января заблудившихся нашли недалеко от дольменов. Они очень замерзли и обессилили», — сообщили в пресс-службе Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Перед обратно дорогой было решено отогреть потерпевших. Спасатели развели костер и напоили заблудившихся горячем чаем. Лишь после этого началось возвращение в цивилизацию.

Обратный путь из леса к дороге занял целых шесть часов. Все это время спасатели несли мальчика и помогали идти мужчине.

«Выйдя из леса, на квадроцикле потерпевших сначала доставили к служебному автомобилю, а затем передали медикам», — рассказали в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.

Во время погрузки мальчика в автомобиль скорой помощи, он крикнул своим спасителем заветное «Спасибо». Для всех, кто участвовал в поиске потерявшихся, самым ценным является чья-то спасенная жизнь, именно ради этого они делают все, что в их силах и даже больше.