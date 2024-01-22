Двое суток в морозном лесу: 38 часов и 50 человек потребовалось для поисков подростка и мужчины у дольменов на Кубани

Во время погрузки мальчика в автомобиль скорой помощи, он крикнул своим спасителем заветное «Спасибо». Для всех, кто участвовал в поиске потерявшихся, самым ценным является чья-то спасенная жизнь, именно ради этого они делают все, что в их силах и даже больше.