В Самарской области из-за снегопада закрыты 26 дорог к 18 населенным пунктам

Они ведут к 18 населенным пунктам. Об этом сообщил министр транспорта и автодорог региона Иван Пивкин на совещании в областном правительстве.



При этом семь из указанных населенных пунктов из-за нерасчищенного снега остаются изолированными от остального мира более суток. В связи с этим губернатор Дмитрий Азаров поручил профильному министерству перенаправить имеющуюся и привлечь дополнительную технику и усилить работу по расчистке дорог от снега.



Перед этим в регионе прошел обильный снегопад. Жители пожаловались в интернете на некачественную работу управляющих компаний по уборке снега. Прокуратура выявила более ста нарушений в девяти районах Самары. В понедельник на дорогах Самары были зарегистрированы девятибалльные пробки.



Георгий Портнов.