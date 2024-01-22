Пьяного казахстанца, оскорбившего сотрудницу аэропорта Атырау, наказали

«При проверке установлено, что 47-летний мужчина находясь в состоянии акогольного опьянения, при этом, вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в адрес работника аэропорта. В отношении данного гражданина транспортными полицейскими были приняты меры, возбуждено административное производство по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) с приминением ст. 789 ч.3 КоАП. Собранный материал передан Специализированный административный суд г. Атырау — для рассмотрения», — прокомментировали в ведомстве.