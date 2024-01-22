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В Ташкенте 10-летний мальчик угнал машину отца

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В столице завели уголовное дело на отца несовершеннолетнего водителя автомобиля «Матиз», нарушившего правила дорожного движения. Видео, на котором мальчишка скрутил номера с отцовской машины и начал гонять по своей махалле быстро завирусилось в соцсетях, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Сотрудники правоохранительных органов провели расследование данной ситуации и установили личность правонарушителя. По данным УБДД ГУВД Ташкента, им оказался 10-летний мальчик, проживающий в Алмазарском районе. В отношении него был составлен протокол по статье 135 части 2 Уголовного кодекса (Действие лиц, не имеющих права управления транспортными средствами).

Кроме того, правоохранительные органы провели беседу с отцом ребенка. Согласно статье 47 административного кодекса (Неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей) в отношении него было заведено уголовное дело. За нарушение этой статьи предусматривается штраф от 5 до 7 БРВ (от 1700 000 до 2 380 000).