В Ташкенте 10-летний мальчик угнал машину отца

Кроме того, правоохранительные органы провели беседу с отцом ребенка. Согласно статье 47 административного кодекса (Неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей) в отношении него было заведено уголовное дело. За нарушение этой статьи предусматривается штраф от 5 до 7 БРВ (от 1700 000 до 2 380 000).