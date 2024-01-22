В Казани задержали аферистку, которая крала у бабушек золотые украшения

В конце декабря 2023 года на улице к пенсионерке подошла незнакомка. Она заявила потерпевший о якобы наложенной на нее порче. Затем женщина сразу предложила ей свои услуги. Обряд очищения проводился в доме у жертвы. Для этого она просила предоставить ей все золотые украшения.