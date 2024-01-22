В Казани задержали аферистку, которая крала у бабушек золотые украшения

В Казани 56-летняя жительница Марий Эл подозревается в серии мошенничеств и краж в отношении бабушек. Она убеждала своих жертв в наличие у них порчи и предлагала помощь в избавлении от нее, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.
В конце декабря 2023 года на улице к пенсионерке подошла незнакомка. Она заявила потерпевший о якобы наложенной на нее порче. Затем женщина сразу предложила ей свои услуги. Обряд очищения проводился в доме у жертвы. Для этого она просила предоставить ей все золотые украшения.
После проведения процедуры злоумышленница уходила вместе с украшениями. Обнаружив пропажу, пенсионерка обратилась в полицию. Правоохранители установили личность аферистки и задержали ее в Марий Эл. Свою вину женщина признала полностью.
В настоящее время установлена ее причастность к четырем эпизодам преступной деятельности. Общая сумма ущерба составила порядка 200 тысяч рублей.
«По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями “Мошенничество” и “Кража”. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается», — заключили в пресс-службе ведомства.
Напомним, мошенники взломали телефон главы Минпромторга Татарстана Олега Коробченко.