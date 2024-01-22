Антибиотики обнаружили в куриных яйцах в Нижегородской области. Во время исследования в продукции нашли офлоксацин, сообщает Нижегородская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Как пояснили специалисты лаборатории, офлоксацин используется в животноводстве для лечения кур, крупного рогатого скота и других животных. Однако в этом случае на ферме должны соблюдаться сроки вывода лекарственных препаратов до убоя. В противном случае продукция с остаточными антибиотиками попадет на прилавки магазинов.
Употребление такой пищи грозит антибиотикорезистентностью, а также может повлиять на пищеварение человека.