Полиция расследует похищение двух детей в Краснодаре

В Краснодаре житель Екатеринбурга похитил двух малолетних детей у своей бывшей жены. Преступление было совершено в краевой столице на улице Владимирской в октябре 2023 года.
Как рассказали в полиции, к женщине, гулявшей с детьми, подошел прохожий и отвлек ее разговором. В это время незнакомая женщина мальчиков отвела к машине, из которой вышел их отец. Попытки матери вернуть детей обратно пресек собеседник, который повалил ее на землю. Отец посадил ребят в автомобиль и скрылся, несмотря на решение суда, по которому дети должны жить с материю.
В данный момент местонахождение мужчины и детей неизвестно. Правоохранители просят всех, кто располагает какой-либо информацией о их местонахождении сообщить по телефонам: