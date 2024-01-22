Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Полиция расследует похищение двух детей в Краснодаре

Женщина лишилась сыновей во время прогулки осенью прошлого года.
Источник: Новая Кубань

В Краснодаре житель Екатеринбурга похитил двух малолетних детей у своей бывшей жены. Преступление было совершено в краевой столице на улице Владимирской в октябре 2023 года.

Как рассказали в полиции, к женщине, гулявшей с детьми, подошел прохожий и отвлек ее разговором. В это время незнакомая женщина мальчиков отвела к машине, из которой вышел их отец. Попытки матери вернуть детей обратно пресек собеседник, который повалил ее на землю. Отец посадил ребят в автомобиль и скрылся, несмотря на решение суда, по которому дети должны жить с материю.

В данный момент местонахождение мужчины и детей неизвестно. Правоохранители просят всех, кто располагает какой-либо информацией о их местонахождении сообщить по телефонам: +7 (914) 561−80−57 или 102.