Полиция расследует похищение двух детей в Краснодаре

Как рассказали в полиции, к женщине, гулявшей с детьми, подошел прохожий и отвлек ее разговором. В это время незнакомая женщина мальчиков отвела к машине, из которой вышел их отец. Попытки матери вернуть детей обратно пресек собеседник, который повалил ее на землю. Отец посадил ребят в автомобиль и скрылся, несмотря на решение суда, по которому дети должны жить с материю.