Прокуратура требует привлечь к ответственности коммунальщиков за травму подростка

Прокуратура РТ требует наказать коммунальщиков за травму ребенка из-за гололёда. Все произошло в поселке Камское Устье, когда 13-летний мальчик поскользнулся на льду у подъезда своего дома и сломал ногу.
Проведенная проверка выявила, что управляющая компания не выполнила своих обязанностей по своевременной и полной очистке придомовой территории от снега и наледи. Прокуратура внесла представление директору ООО «УК Камское Устье» с требованием устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.
Сейчас акт реагирования находится на рассмотрении.
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