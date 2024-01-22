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Прокуратура требует привлечь к ответственности коммунальщиков за травму подростка

13-летний мальчик у подъезда своего дома сломал ногу.

Прокуратура РТ требует наказать коммунальщиков за травму ребенка из-за гололёда. Все произошло в поселке Камское Устье, когда 13-летний мальчик поскользнулся на льду у подъезда своего дома и сломал ногу.

Проведенная проверка выявила, что управляющая компания не выполнила своих обязанностей по своевременной и полной очистке придомовой территории от снега и наледи. Прокуратура внесла представление директору ООО «УК Камское Устье» с требованием устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Сейчас акт реагирования находится на рассмотрении.

Ранее девушка сломала руку во время драки с парнем в казанском баре. Молодой человек после разборок скрылся, прихватив с собой деньги из кассы.

Прокуратура
несчастный случай