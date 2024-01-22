Прокуратура требует привлечь к ответственности коммунальщиков за травму подростка

Проведенная проверка выявила, что управляющая компания не выполнила своих обязанностей по своевременной и полной очистке придомовой территории от снега и наледи. Прокуратура внесла представление директору ООО «УК Камское Устье» с требованием устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.