Бастрыкин поручил провести проверку гибели высаженного из поезда кота Твикса

11 января кот Твикс выбрался из переноски в поезде по маршруту Екатеринбург—Санкт-Петербург. Он ехал с родственником своего хозяина после перенесенной операции. Обнаружив кота, проводница решила, что он бездомный, после чего выкинула его из вагона в 30-градусный мороз. 20 января его нашли мертвым в снегу, недалеко от железной дороги.
Как отметили в СКР, на кота была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, в котором разрешен провоз животных. Хозяин кота обратился в полицию, но там отказались возбуждать уголовное дело по статье о самоуправстве (ст. 330) из-за отсутствия состава преступления. В РЖД пообещали запретить проводникам высаживать животных, даже если они бездомные.
Лусине Баласян