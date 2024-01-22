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Бастрыкин поручил провести проверку гибели высаженного из поезда кота Твикса

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил Центральному межрегиональному следственному управлению на транспорте организовать проверку после гибели кота Твикса, которого проводница поезда выбросила из вагона. Как сообщил СКР, Бастрыкин поручил представить ему доклад по факту жестокого обращения с животным.
кот Твикс
Источник: соцсети

11 января кот Твикс выбрался из переноски в поезде по маршруту Екатеринбург—Санкт-Петербург. Он ехал с родственником своего хозяина после перенесенной операции. Обнаружив кота, проводница решила, что он бездомный, после чего выкинула его из вагона в 30-градусный мороз. 20 января его нашли мертвым в снегу, недалеко от железной дороги.

Как отметили в СКР, на кота была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, в котором разрешен провоз животных. Хозяин кота обратился в полицию, но там отказались возбуждать уголовное дело по статье о самоуправстве (ст. 330) из-за отсутствия состава преступления. В РЖД пообещали запретить проводникам высаживать животных, даже если они бездомные.

Лусине Баласян

СК
флора и фауна
РЖД