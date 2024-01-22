Бастрыкин поручил провести проверку гибели высаженного из поезда кота Твикса

11 января кот Твикс выбрался из переноски в поезде по маршруту Екатеринбург—Санкт-Петербург. Он ехал с родственником своего хозяина после перенесенной операции. Обнаружив кота, проводница решила, что он бездомный, после чего выкинула его из вагона в 30-градусный мороз. 20 января его нашли мертвым в снегу, недалеко от железной дороги.