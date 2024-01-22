В Перми арестовали псевдокондитера, обманувшего 117 россиян со всей страны

«Предварительно установлено, что мужчина размещал объявления в соцсетях о продаже кондитерских изделий, а также услугах аниматора (Деда Мороза). Затем в ходе переписки с фейковых страниц от чужого имени ему удавалось убедить клиентов перечислить предоплату заказанного товара или услуги. Получив финансы, тут же блокировал страницы потерпевших, которые оставались без товара (услуги) и денег», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Всего было выявлено 117 подобных эпизодов. Потерпевшими оказались жители самых разных регионов страны: от Калининграда до Владивостока.
Общий «улов» злоумышленника составил около 450 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Перми в гипермаркете «Лента» обнаружили труп мужчины. Тело находилось в алкогольном отделе. Информацию подтвердили в пермской полиции.