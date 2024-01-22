В полиции Ростова прокомментировали сообщение о стрельбе в центре города

В главке донской полиции прокомментировали инцидент, произошедший в ночь с 21 на 22 января в центре Ростова — местные жители сообщили о стрельбе в отделение полиции № 3, что на проспекте Ворошиловском.
— По прибытии на место сотрудников патрульно-постовой службы участников событий обнаружено не было, — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. При этом, как уже известно, из медицинских учреждений полицейским не сообщали, что к ним обращались пострадавшие.
После проведения проверки полицейские примут процессуальное решение.
Напомним, что в Ростовской области арестовали супругов, которых подозревают в изнасиловании соседки на глазах их семилетней дочери.