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Двое жителей столицы попали за решётку за мошенничество в соцсетях

За несколько эпизодов мошенничества суд сектора Буюканы приговорил граждан 23 и 24 лет к лишению свободы сроком на 4 года и 6 месяцев.
Источник: Комсомольская правда

Двое жителей столицы попали за решётку за мошенничество в соцсетях.

За несколько эпизодов мошенничества суд сектора Буюканы приговорил граждан 23 и 24 лет к лишению свободы сроком на 4 года и 6 месяцев.

Подсудимые завели фальшивый аккаунт в соцсети и обманным путём выманили у жертвы данные банковской карты, после чего сняли с неё 3000 леев.

В последующие несколько дней, действуя по той же преступной схеме, злоумышленники сняли со счетов других потерпевших крупные суммы.

Подсудимые признали свою вину.

Источник: t.me/aifmd.