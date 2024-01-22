Двое жителей столицы попали за решётку за мошенничество в соцсетях.
За несколько эпизодов мошенничества суд сектора Буюканы приговорил граждан 23 и 24 лет к лишению свободы сроком на 4 года и 6 месяцев.
Подсудимые завели фальшивый аккаунт в соцсети и обманным путём выманили у жертвы данные банковской карты, после чего сняли с неё 3000 леев.
В последующие несколько дней, действуя по той же преступной схеме, злоумышленники сняли со счетов других потерпевших крупные суммы.
Подсудимые признали свою вину.
Источник: t.me/aifmd.