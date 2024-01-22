Роспотребнадзор выявил оспу обезьян у двух прилетевших из Китая мужчин

В заявлении говорится, что заболевших госпитализировали с характерными симптомами в инфекционное отделение одного из медучреждений. Угроза для их жизни отсутствует.
«При поступлении информации о подозрении на заболевание управлением незамедлительно начато эпидрасследование. Своевременно организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий Определен круг контактных лиц, которые находятся под медицинским наблюдением», — сказано в сообщении Роспотребнадзора по Петербургу.
Как отметили в ведомстве, риски завоза оспы обезьян существуют в связи с туристической активностью. Но пациенты с клиническими проявлениями оспы обезьян, в особенности, прибывшие из неблагополучных стран, находятся под наблюдением врачей и проходят соответствующее обследование и лечение.
В августе 2023 г. в Минздраве заявили о намерении скорректировать правила ввоза на территорию России и вывоза за ее пределы патогенных микроорганизмов и вирусов. Так кабмин хочет сократить риски для биологической безопасности страны. Согласно предлагаемым изменениям, поводом для отказа в вывозе из РФ патогенов (любые микроорганизмы, включая грибы, вирусы и бактерии) в недружественные страны станет отсутствие согласования со стороны ФСБ и МИДа. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на портале нормативных правовых актов.