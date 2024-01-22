Роспотребнадзор выявил оспу обезьян у двух прилетевших из Китая мужчин

В августе 2023 г. в Минздраве заявили о намерении скорректировать правила ввоза на территорию России и вывоза за ее пределы патогенных микроорганизмов и вирусов. Так кабмин хочет сократить риски для биологической безопасности страны. Согласно предлагаемым изменениям, поводом для отказа в вывозе из РФ патогенов (любые микроорганизмы, включая грибы, вирусы и бактерии) в недружественные страны станет отсутствие согласования со стороны ФСБ и МИДа. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на портале нормативных правовых актов.