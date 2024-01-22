В Минске парень похитил из парадной велосипед и сдал его в ломбард. Какой приговор вынес суд

В ту ночь обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Зайдя в подъезд одного из жилых домов на пр. Газеты «Правда», он увидел велосипед, который не был пристегнут тросовым замком, сел на него и уехал. После злоумышленник отвез байк в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Не обнаружив велосипед на привычном месте, потерпевший позвонил в милицию, оценив причиненный ему ущерб в 200 рублей. Личность злоумышленника установили по записи камеры видеонаблюдения, в отношении него возбудили уголовное дело. Вину в инкриминируемом ему преступлении юноша признал, в содеянном раскаялся, причиненный потерпевшему ущерб полностью возместил.