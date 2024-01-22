На границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7

В Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований казахстанского МЧС магнитуду землетрясения оценили в 6,7. Оно произошло в 0:09 по местному времени (21:09 мск), эпицентр находился в 264 км к юго-востоку от города на границе Казахстана и Киргизии.