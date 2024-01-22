На границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7

В Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований казахстанского МЧС магнитуду землетрясения оценили в 6,7. Оно произошло в 0:09 по местному времени (21:09 мск), эпицентр находился в 264 км к юго-востоку от города на границе Казахстана и Киргизии.
В ведомстве призвали алматинцев выйти на улицы «до особого распоряжения» и сообщили, что информации о разрушениях к ним не поступало.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в это время произошло землетрясение магнитудой 7 в 270 км от Алма-Аты и 120 км от китайского города Аксу (Синьцзян-Уйгурский автономный район).
Оба издания пишут, что в Алма-Ате примерно в 21:45 ощущались повторные толчки. МЧС республики подтвердило, что произошли повторные толчки магнитудой 2−3. Люди вышли на улицы, образовались пробки и очереди на заправках, указывают Tengrinews и Orda.kz.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что информации о жертвах и разрушениях в Алма-Аты не поступало.
Подземные толчки ощущались и в столице Киргизии — Бишкеке. Как пишет «АКИ-пресс», некоторые жители города вышли на улицы. В МЧС Киргизии сообщили, что «в Бишкеке ощущалось в пределах 4−5 баллов» и отметили, что не зафиксировали жертв и разрушений.