Повторные подземные толчки ощутили алматинцы

— Уважаемые жители Алматы! В 00:42 институтом сейсмологии МЧС РК зафиксированы повторные подземные толчки небольшой магнитудой 2−3 баллов. Просим вас соблюдать спокойствие, всем находиться в безопасных местах, то есть на улице, вдали от здания и сооружения. На данный момент сведений о разрешении зданий и сооружении по городу Алматы в кризисный центр 112 не поступало. Жертв и пострадавших нет, — обратились к жителям в ДЧС.