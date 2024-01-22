22 января , Zakon.kz , События

Подземные толчки ощутили жители Астаны

Более 30 звонков от жителей поступило в департамент по ЧС столицы в ночь на 23 января после того, как подземные колебания ощутили на себе жители Алматы, Алматинской и Жетысуской областей. Спасатели столицы сообщают, что в Астане жители ощутили последствия землетрясения, сообщает Zakon.kz.