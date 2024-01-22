Подземные толчки ощутили жители Астаны

23 января в 00:19 в управление кризисных ситуаций Астаны поступило более трех десятков звонков по вопросам землетрясения в столице. В ДЧС отмечают, что на все сигналы были выезды специалистов и жертв не зафиксировано, факты землетрясения не подтверждены.
«Землетрясения в Астане не было, это были последствия землетрясения, которое произошло в Алматы. В настоящее время развернут оперативный штаб, организована горячая линия по телефонам 24−51−47 и 24−51−71».
По данным Сети сейсмических станций МЧС РК, землетрясение произошло 23 января 2024 года в 00:09. Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Позже стало известно о повторных толчках.
На данный момент экстренное совещание оперштаба проводит аким Алматы Ерболат Досаев. Ранее главный сейсмолог сообщил, что поводов для паники нет и жители Казахстана лишь ощутили афтершоки от землетрясения в Китае и Кыргызстане.