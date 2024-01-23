В Минобороны рассказали о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ

По информации ведомства, подразделение вело оборонительные бои с целью не допустить прорыва украинских боевиков «на важном направлении».
«Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями, всестороннему и своевременному обеспечению танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше ста пытающихся прорваться украинских боевиков, а также 16 единиц бронированной техники», — рассказали в Минобороны.
Благодаря грамотным действиям капитана Али Алибекова и его подчиненных удалось не допустить прорыва оборонительной линии на вверенном участке. «Противник понес потери, значительно истощив свой наступательный потенциал», — добавили в министерстве.