В Минобороны рассказали о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ

«Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями, всестороннему и своевременному обеспечению танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше ста пытающихся прорваться украинских боевиков, а также 16 единиц бронированной техники», — рассказали в Минобороны.