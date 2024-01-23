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Умер вокалист Markscheider Kunst Сергей Ефременко

Вокалист, гитарист и автор текстов песен музыкальной группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко умер 22 января в возрасте 51 года в Покровской больнице в Санкт-Петербурге, сообщил «Фонтанке» музыкант и директор группы Денис Рачков. По его словам, Ефременко плохо себя чувствовал с декабря.
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Источник: Reuters

Как сообщает издание, последнее выступление музыканта в составе Markscheider Kunst прошло в Санкт-Петербурге 19 января. Концерт был приурочен ко дню рождения вокалиста 23 января. Последний раз Ефременко вышел на сцену 21 января с проектом Tres Muchachos & compaeros. Концерт также прошел в Санкт-Петербурге. «Фонтанка» со ссылкой на близких артиста сообщила, что недомогания он переносил на ногах и только недавно обратился за медицинской помощью.

Группа Markscheider Kunst была образована в Санкт-Петербурге в 1992 году студентами-маркшейдерами (горными инженерами). В начале коллектив исполнял песни в жанре рокабилли, позднее в музыке группы стало заметно влияние блюза, еще позже — латино, ямайских и этнических мотивов, румбы и джаза.

Эрдни Кагалтынов

музыка