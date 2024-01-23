Умер вокалист Markscheider Kunst Сергей Ефременко

Как сообщает издание, последнее выступление музыканта в составе Markscheider Kunst прошло в Санкт-Петербурге 19 января. Концерт был приурочен ко дню рождения вокалиста 23 января. Последний раз Ефременко вышел на сцену 21 января с проектом Tres Muchachos & compaeros. Концерт также прошел в Санкт-Петербурге. «Фонтанка» со ссылкой на близких артиста сообщила, что недомогания он переносил на ногах и только недавно обратился за медицинской помощью.