Восемь человек пострадали во время землетрясения в Алматы

Три человека получили травмы из-за того, что выпрыгивали из окон домов со вторых и третьих этажей во время подземных толчков.
«Двое пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован в больницу».
Пять человек получили травмы, выбегая из дома. После оказания всей необходимой медицинской помощи они отправлены на амбулаторное лечение.
Ранее сейсмологи сообщили, что землетрясение в Алматы достигало пяти баллов, в Шымкенте толчки ощущались в два балла. Подземные колебания ощутили жители Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысу и Карагандинской областях в ночь на 23 января. Колебания земли почувствовали жители столицы. Главный сейсмолог рассказал, что поводов для паники нет, и жители Казахстана лишь ощутили афтершоки от землетрясения в Китае и Кыргызстане.