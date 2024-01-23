Восемь человек пострадали во время землетрясения в Алматы

Ранее сейсмологи сообщили, что землетрясение в Алматы достигало пяти баллов, в Шымкенте толчки ощущались в два балла. Подземные колебания ощутили жители Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысу и Карагандинской областях в ночь на 23 января. Колебания земли почувствовали жители столицы. Главный сейсмолог рассказал, что поводов для паники нет, и жители Казахстана лишь ощутили афтершоки от землетрясения в Китае и Кыргызстане.