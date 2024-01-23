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Восемь человек пострадали во время землетрясения в Алматы

По состоянию на три часа ночи 23 января медики оказали помощь восьми жителям Алматы, пострадавшим во время землетрясения. Один человек получил серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление здравоохранения мегаполиса.
Источник: Zakon.kz

Три человека получили травмы из-за того, что выпрыгивали из окон домов со вторых и третьих этажей во время подземных толчков.

«Двое пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован в больницу».

Пресс-служба Управления здравоохранения Алматы

Пять человек получили травмы, выбегая из дома. После оказания всей необходимой медицинской помощи они отправлены на амбулаторное лечение.

Ранее сейсмологи сообщили, что землетрясение в Алматы достигало пяти баллов, в Шымкенте толчки ощущались в два балла. Подземные колебания ощутили жители Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысу и Карагандинской областях в ночь на 23 января. Колебания земли почувствовали жители столицы. Главный сейсмолог рассказал, что поводов для паники нет, и жители Казахстана лишь ощутили афтершоки от землетрясения в Китае и Кыргызстане.