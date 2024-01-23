Два иностранца напали на хабаровчанина

В Хабаровске перед судом предстанут два иностранных гражданина за разбойное нападение, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Прокуратура г. Хабаровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух иностранных граждан. Они обвиняются по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
По версии следствия, в ночное время в апреле прошлого года обвиняемые совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь вблизи дома по ул. Белорусская в г. Хабаровске, напали на местного жителя, повалили на землю и нанесли не менее шести ударов ногами по телу и голове. После чего накинули ему на шею веревку и начали душить. Подавив волю к сопротивлению, забрали у потерпевшего золотые украшения (цепь, крест, браслет) на общую сумму свыше 2,1 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.