Два иностранца напали на хабаровчанина

По версии следствия, в ночное время в апреле прошлого года обвиняемые совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь вблизи дома по ул. Белорусская в г. Хабаровске, напали на местного жителя, повалили на землю и нанесли не менее шести ударов ногами по телу и голове. После чего накинули ему на шею веревку и начали душить. Подавив волю к сопротивлению, забрали у потерпевшего золотые украшения (цепь, крест, браслет) на общую сумму свыше 2,1 млн рублей.