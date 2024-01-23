Вероятно, волки: полтора десятка овец загрызли в ВКО

В прошедшие выходные в загоне, где фермеры содержат овец, они нашли полтора десятка убитых животных. Еще несколько баранов были ранены. У сельхозпостройки владельцы отары нашли подкоп, пишет YK-news.
На место приехали сотрудники оперотряда. Они обследовали место происшествия и пришли к выводу, что на скот напали волки.
«Несколько овец задавили, еще несколько просто погрызли. Предположительно, это сделали волки. Эта версия возникла потому, что недавно в этом районе замечали следы волков. Сейчас мы определяем их местонахождение», — сообщили сотрудники оперотряда.
Ранее жители района Самар ВКО выступили с требованием разрешить отстрел волков, так как осенью прошлого года было несколько случаев нападения хищников на домашний скот.
В конце декабря 2023 года в Карагандинской области ввели карантин после того, как волк напал на людей. Животное удалось застрелись, анализы показали, что хищник был бешенным.