Больше не безопасно: во Владивостоке постройку для пешеходов сдуло ветром

Во Владивостоке безопасный переход около бывшего пивзавода «Ливония» на Гоголя не выдержал сильного ветра и перевернулся. По словам очевидцев, он рухнул еще 22 января, вероятнее всего, никто его не поставит на место, пока погода не успокоится. Пока что пешеходы вынуждены идти вдоль разрушенного строения, слушая, как им сигналят машины. Поместиться всем на дороге можно, но это не очень удобно, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».