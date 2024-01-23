Больше не безопасно: во Владивостоке постройку для пешеходов сдуло ветром

Во Владивостоке безопасный переход около бывшего пивзавода «Ливония» на Гоголя не выдержал сильного ветра и перевернулся. По словам очевидцев, он рухнул еще 22 января, вероятнее всего, никто его не поставит на место, пока погода не успокоится. Пока что пешеходы вынуждены идти вдоль разрушенного строения, слушая, как им сигналят машины. Поместиться всем на дороге можно, но это не очень удобно, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Если подниматься в сторону Некрасовской от ВВГУ, то последствия непогоды можно заметить сразу, а вот если вы захотите спуститься, сначала будет непонятно, почему вход для пешеходов перекрыли. Он очень длинный и только дойдя до середины становится понятно, что от непогоды его перекосило.
Сейчас в этом районе проводится подготовка к масштабной стройке. Здесь планируют возвести жилые многоэтажки и административные здания. Не так давно часть строения рухнула на дорогу, обломки задели, проезжающий мимо автомобиль. По счастливой случайности водитель и пешеходы не пострадали.