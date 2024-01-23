Жители Шымкента покинули свои дома из-за землетрясения

Из-за землетрясения в Алматы сегодня отменили уроки для учеников и студентов колледжей первой смены. К этому часу известно о 8 пострадавших в результате подземных толчков. Сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Афтершоки на границе Китая и Кыргызстана уже затихают.