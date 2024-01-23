Водитель автомобиля погиб на месте ДТП в Хабаровском крае

По предварительным данным, 22 января в 20:00 в районе дома 55 ул. Партизанской с. Мариинское Ульчского района водитель авто «Toyota BB» не обеспечил постоянный контроль над управлением транспортным средством, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части вправо по ходу движения с последующим наездом на опору ЛЭП.