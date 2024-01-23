Водитель автомобиля погиб на месте ДТП в Хабаровском крае

В Ульчском районе автоинспекторы устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб человек, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
По предварительным данным, 22 января в 20:00 в районе дома 55 ул. Партизанской с. Мариинское Ульчского района водитель авто «Toyota BB» не обеспечил постоянный контроль над управлением транспортным средством, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части вправо по ходу движения с последующим наездом на опору ЛЭП.
От полученных травм водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Фатальности травм сопутствовал непристегнутый ремень безопасности.
Произведён биозабор крови на установление состояния опьянения.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.