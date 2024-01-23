На правом берегу Днепра уничтожили отделение ВСУ

«Десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 “Гиацинт-Б” по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящемся под контролем украинских формирований… Точным огнем по заданным координатам было уничтожено отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра», — говорится в сообщении.
Корректировка огня велась при помощи беспилотника, который также зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение.
«В основном мы работаем по артиллерии противника. Чаще всего поражаем и уничтожаем минометы. Также поражаем лодки противника, его лодочные станции, склады боеприпасов и, конечно же, пехоту» — рассказал командир орудия с позывным «Куст».