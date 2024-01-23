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В Пермском крае 25-летняя женщина избила кота до смерти на глазах детей

Состоялся суд.

Женщина избила кота до смерти на глазах детей в Пермском крае, сообщили в прокуратуре Прикамья.

Уголовное дело возбудили в Кунгуре в отношении местной 25-летней жительницы. Её обвинили в жестоком обращении с животным в присутствии малолетних.

«Женщина, будучи нетрезвой, в подъезде многоквартирного дома нанесла увечья домашнему коту в присутствии малолетних детей. Питомец погиб от полученных травм на месте. Состоялся суд», — рассказали в прокуратуре.

Приговор — полтора года исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства.

Ранее perm.aif.ru писал, что в посёлке Зюкайка домашняя собака напала на детей. Это произошло в декабре. На улице собака повалила на землю девочку. Одноклассники ребёнка стали звать на помощь. Проходившая мимо женщина спугнула животное, которое гуляло без хозяев.