В Пермском крае 25-летняя женщина избила кота до смерти на глазах детей

Ранее perm.aif.ru писал, что в посёлке Зюкайка домашняя собака напала на детей. Это произошло в декабре. На улице собака повалила на землю девочку. Одноклассники ребёнка стали звать на помощь. Проходившая мимо женщина спугнула животное, которое гуляло без хозяев.