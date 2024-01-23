В Ачинске мужчина чуть не погиб в машине от угарного газа

В минувшие выходные в полицию обратился житель Ачинска, который сообщил, что накануне вечером он заметил на 644 км дороги Р-255 «Сибирь» автомобиль УАЗ с заведенным двигателем, внутри которого сидел гражданин. На следующий день ачинец снова обратил внимание на этот автомобиль на том же месте, но водитель в нем не двигался.