В Ачинске мужчина чуть не погиб в машине от угарного газа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мужчину спасли благодаря звонку неравнодушного гражданина.
В минувшие выходные в полицию обратился житель Ачинска, который сообщил, что накануне вечером он заметил на 644 км дороги Р-255 «Сибирь» автомобиль УАЗ с заведенным двигателем, внутри которого сидел гражданин. На следующий день ачинец снова обратил внимание на этот автомобиль на том же месте, но водитель в нем не двигался.
На место приехал экипаж ДПС, скорая помощь и МЧС. Мужчину достали из запертого автомобиля и госпитализировали в больницу, где он находится до сих пор.
Полицейские установили, что 33-летний житель Новосибирской области купил в Иркутске автомобиль и возвращался на нем домой. По пути он позвонил отцу и сообщил, что в салоне при движении пахло выхлопными газами, возможно, имелись технические недостатки в покупке, сообщает краевая полиция.