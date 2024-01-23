Волк дважды выходил на охоту в поселке в Братском районе

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, после звонков сельчан в Кобь «для проверки инцидента» немедленно выехали полицейские и охотоведы.
«Целью охоты волка стала одна из домашних собак. На следующий день хищник снова вернулся на тот же участок».
Поймать волка не удалось — «к моменту их (специалистов) приезда животное скрылось в естественную среду».
Напомним, это уже второй волк, бродящий вблизи домов жителей Братского района. Первого охотоведы ликвидировали в окрестностях поселка Прибойного в конце декабря.
Полицейские призывают жителей Приангарья «проявлять бдительность и позаботиться о безопасности своих домашних питомцев» и ни в коем случае не вступать в контакт с хищниками, если доведется с ними встретиться:
«Обо всех фактах обнаружения диких зверей на территории населенных пунктов необходимо незамедлительно сообщать в ОВД по телефонам: 02, 102 или 112».