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МЧС выступило с заявлением после землетрясения в Алматы

В центре управления кризисными ситуациями прошло внеочередное заседание республиканского оперативного штаба под председательством министра по чрезвычайным ситуациям РК Сырыма Шарипханова, сообщает Zakon.kz.
МЧС выступило с заявлением после землетрясения в Алматы
Источник: gov.kz

На заседании приняли участие службы гражданской защиты, личный состав оперативного штаба и территориальные подразделения МЧС.

В ходе видеоконференцсвязи с местными исполнительными органами и территориальными подразделениями МЧС министром по ЧС были заслушаны доклады ГУ «Казселезащита», МВД, Минобороны, Службы дорог и мостов («КазАвтоЖол»), химической службы, медицинской службы, транспортной службы, службы связи.

«По оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются».

Пресс-служба МЧС РК

На телефоны горячей линии, организованных в оперативных штабах, поступило 377 звонков от граждан.

Согласно информации ГУ «Казселезащита», все посты по Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областей переведены на учащенный режим наблюдения и передачи данных. Общее количество составляет 76 постов.

«По результатам проведенных обследований негативного воздействия землетрясение на селезащитные сооружения не оказало. В водном режиме изменений нет. Информации об сходе оползней и лавин не поступало. Проведение обследований продолжается».

Пресс-служба МЧС РК

Силы и средства Вооруженных сил РК находятся в пунктах постоянной дислокации.

Транспортная служба проинформировала о том, что аэропорт Алматы функционирует в штатном режиме. В сложившейся ситуации дежурная смена действовала согласно плану по непредвиденным ситуациям.

Силы и средства Службы охраны общественного порядка переведены на усиленный вариант несения службы.

В завершение заседания министром по ЧС был дан ряд поручений соответствующим службам гражданской защиты.

В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов. В Шымкенте колебания были в два балла.

МЧС