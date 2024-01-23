МЧС выступило с заявлением после землетрясения в Алматы

На заседании приняли участие службы гражданской защиты, личный состав оперативного штаба и территориальные подразделения МЧС.
В ходе видеоконференцсвязи с местными исполнительными органами и территориальными подразделениями МЧС министром по ЧС были заслушаны доклады ГУ «Казселезащита», МВД, Минобороны, Службы дорог и мостов («КазАвтоЖол»), химической службы, медицинской службы, транспортной службы, службы связи.
«По оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются».
На телефоны горячей линии, организованных в оперативных штабах, поступило 377 звонков от граждан.
Согласно информации ГУ «Казселезащита», все посты по Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областей переведены на учащенный режим наблюдения и передачи данных. Общее количество составляет 76 постов.
«По результатам проведенных обследований негативного воздействия землетрясение на селезащитные сооружения не оказало. В водном режиме изменений нет. Информации об сходе оползней и лавин не поступало. Проведение обследований продолжается».
Силы и средства Вооруженных сил РК находятся в пунктах постоянной дислокации.
Транспортная служба проинформировала о том, что аэропорт Алматы функционирует в штатном режиме. В сложившейся ситуации дежурная смена действовала согласно плану по непредвиденным ситуациям.
Силы и средства Службы охраны общественного порядка переведены на усиленный вариант несения службы.
В завершение заседания министром по ЧС был дан ряд поручений соответствующим службам гражданской защиты.
В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов. В Шымкенте колебания были в два балла.