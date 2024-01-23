В Казахстане сотрудники КНБ изъяли рекордную партию синтетических наркотиков

АЛМАТЫ, 23 янв — Sputnik. Комитет национальной безопасности ликвидировал масштабное производство психотропных веществ, изъяв из незаконного оборота рекордную партию синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе ведомства.
Нарколабораторию обнаружили в Алматы в арендованном частном доме.
В ходе обыска изъято свыше 200 кг готовой продукции — наркотика «мефедрон» и 100 литров сырья.
В сообщении отмечается, что организатор нарколаборатории был задержан с поличным, прямо в процессе изготовления психотропных веществ. Это гражданин Казахстана 1997 года рождения.
«Такой вес готовых наркотических средств дает основания полагать, что данная лаборатория была крупнейшей в стране».
Объем изъятого «мефедрона» эквивалентен примерно 610 тысячам разовых доз.
При этом наркотики предназначались для сбыта на территории Казахстана.
Ранее сообщалось, что в 2023 году КНБ ликвидировал 34 международных и 32 региональных канала поставок наркотиков, а также 36 подпольных нарколабораторий. Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» оценивается более чем в 20 млрд тенге, а объем составляет порядка 17 млн разовых доз.
С начала года пресечена деятельность свыше 6 тысяч объектов информатизации (чаты, каналы, сайты). В Telegram — 1,3 тысячи интернет-магазинов.
Наркоситуация в стране обусловлена тремя основными факторами:
- наличием сырьевой базы каннабиса;
- трафиком афганского героина по «Северному маршруту»;
- распространением синтетических наркотиков.