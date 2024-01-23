В Казахстане сотрудники КНБ изъяли рекордную партию синтетических наркотиков

Ранее сообщалось, что в 2023 году КНБ ликвидировал 34 международных и 32 региональных канала поставок наркотиков, а также 36 подпольных нарколабораторий. Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» оценивается более чем в 20 млрд тенге, а объем составляет порядка 17 млн разовых доз.