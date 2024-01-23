В Узбекистане и ряде стран ощутили кыргызско-китайское землетрясение и его афтершоки

По информации центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС, подземные толчки в эпицентре зафиксированы 22 января в 23:08 и 23:42, а также 23 января в 0:36 по ташкентскому времени. Магнитуда подземных толчков составила 7, 5,7 и 5,8 баллов, глубина — 15 километров.